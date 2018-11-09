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توفيق عكاشة يوجه رسالة نارية لـ محمد رمضان

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 11:38 م
توفيق عكاشة يوجه رسالة نارية لـ محمد رمضان
توفيق عكاشة
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هدى عبدالرازق
 
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الدراما صنعت في المجتمع المصري 3 شخصيات، وهما "الفهلوي، أبوالعريف، المفتي".

وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الجمعة، إلى أن خطورة الإعلام ليست وليدة اليوم أو الأمس، ولكن منذ أيام الأبيض والأسود، لافتًا إلى أن مسلسل سر الأرض كان من إنتاج وزارة الزراعة وأنتج نجم مثل أحمد آدم.

وطالب الممثل محمد رمضان تقديم أعمال فنية تخدم المجتمع بدلا من نوعية الأفلام والمسلسلات التي يقدمها، قائلا: "بطل ما يطلع يلف بالعربيتين بتوعه يجي يعمل مشهدين يفيدوا البلد" مضيفا: "بدل ما العيال شايلة سكاكين، وبتحدد دقنها".
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