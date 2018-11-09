طبيب بشري يحذر من خطورة "الحجامة"

حذر الدكتور محمد ماجد، أخصائي علاج طبيعي، من خطورة استخدام "الحجامة" من قبل غير المتخصصين في العلاج، مشيرًا إلى أن الاستخدام الخاطئ قد يؤدي إلى الوفاة.



وأضاف "ماجد"، خلال حواره ببرنامج "سكوب" على قناة "Ltc"، مساء الجمعة أن أصحاب المهن الأخرى يمتهنون الطب عن طريق كورسات مدفوعة الأجر من مراكز مشبوهة، معلقًا: "البعض يستخدم الحجامة كحرفة.. صنيعي".



وناشد أخصائي علاج طبيعي، المواطنين التأكد من شهادة الطبيب في العيادة، مرفقه بشهادة مزاولة المهنة؛ حتي يتأكد من هوية من يعالجه.

