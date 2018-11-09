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بعد تتويجه باللقب الإفريقي.. ماذا فعل الترجي التونسي في كأس العالم للأندية؟

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 11:13 م
بعد تتويجه باللقب الإفريقي.. ماذا فعل الترجي التونسي في كأس العالم للأندية؟
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علاء خليف
 

نجح فريق الترجي الرياضي التونسي في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك بعدما تفوق على الاهلي المصري بنتيجة 4-3 في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب في نهائي البطولة.

وبعد تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا يصعد الترجي التونسي بشكل رسمي إلي بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في الإمارات في الفترة من 12 إلي 22 ديسمبر المقبل.

وتعتبر هذه المشاركة الثانية للترجي في بطولة كأس العالم للأندية في تاريخه.

وسبق وشارك الترجي مرة وحيدة في بطولة كأس العالم للأندية عام 2011، واستهل مشواره في البطولة بمواجهة السد القطري وخسر بنتيجة 2-1، ثم واجه فريق مونتيري المكسيكي في لقاء تحديد المركز الخامس وخسر 3-2، ليكتفي بالمركز السادس.

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