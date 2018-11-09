أرقام صادمة للأهلي في النهائي الإفريقي أمام الترجي





نشرت قنوات "بي إن سبورتس" الحاصلة على حقوق بث مباريات دورى أبطال إفريقيا الإحصائيات لمباراة النهائى بين الأهلى والترجى والتى انتهت بفوز الأهلى بثلاثة أهداف نظيفة فى استاد رادس.





وجاءت الاحصائيات كالتالي:





الاستحواذ: 60% - 40%

تسديدات: 16 - 1

تسديد على المرمى: 8 - 0

أخطاء 24 - 25

تسلل: 2 - 0





وفاز الترجى على الأهلى مساء اليوم الجمعة بثلاثية نظيفة فى مباراة الإياب بنهائى دورى أبطال إفريقيا باستاد رادس فى تونس.





وانتهى لقاء الذهاب بين الأهلى والترجى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى ستاد برج العرب بالإسكندرية.





وبهذه النتيجة ، يتوج الترجى التونسى ببطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه.



