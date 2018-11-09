ماذا قدم كوليبالي في أول نهائي له مع الأهلي؟





استطاع فريق الترجي التونسي أن يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على الأهلي المصري بثلاثة أهداف دون رد في مباراة الإياب التي جمعتهما على ملعب رادس الأولمبي، اليوم الجمعة.





وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت للأهلي بثلاثة أهداف لهدف للفريق الضيف، ليتوج الترجي التونسي باللقب بمجموع المباراتين (4-3).





وظهر فريق الترجي التونسي بمستوى أفضل خلال لقاء الإياب على أرضه واستطاع أن يسجل أهدافه من أخطاء دفاعية من لاعبي الأهلي ليحصد اللقب بتفوق كبير.





ولعب المالي ساليف كوليبالي، مدافع النادي الأهلي، مباراة النهائي أساسيًا وخاض الـ 90 دقيقة كاملةً وكان كمستوى أفضل من قلب الدفاع الثاني سعد سمير الذي ارتكب أخطاء كارثية منذ بداية اللقاء.





وتصدى كوليبالي لبعض محاولات لاعبي الترجي الخطيرة وأبعدها برأسه، على الرغم من وجود ضغط عليه من مهاجمي الفريق التونسي وبالتحديد من طه الخنيسي.