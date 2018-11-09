الأهلي يخسر لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه

خسر فريق الأهلي المصري لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام نظيره الترجي الرياضي التونسي، وذلك بعدما تفوق بطل تونس بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لنهائي البطولة القارية.





وفشل الأهلي صاحب الرقم القياسي في مرات التتويح بلقب دوري أبطال إفريقيا، في حصد اللقب القاري للعام الثاني على التوالي، وللمرة الرابعة في تاريخه.





وخسر الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا 4 مرات من 12 مشاركة في المباراة النهائية للبطولة، أول لقب خسره الأهلي في البطولة القارية كان عام 1983 أمام اشانتي كوتوكو الغاني، وتعادل الفريقين سلبيًا في القاهرة وخسر الاحمر بهدف نظيف في أكرا.





أما ثاني لقب خسره الاهلي في دوري أبطال إفريقيا كان عام 2007 أمام النجم الساحلي، وتعادل الفريقين سلبيًا في سوسة، وخسر المارد الأحمر 3-1 في القاهرة.





وخسر الاهلي اللقب الإفريقي الثالث العام الماضي أمام الوداد المغربي، وتعادل الفريقين 1-1 في القاهرة، وخسر الأحمر 1-0 في المغرب.





وكان الأهلي على موعد مع خسارة لقبه الإفريقي الرابع مساء اليوم على يد الترجي الرياضي التونسي، حيث فاز 3-1 في القاهرة وخسر 3-0 اليوم في ملعب "رادس".



