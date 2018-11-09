انقطاع التيار في مدينة المنصورة غدًا بسبب أعمال الصيانة

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن التيار الكهربائي سينقطع عن مدينة المنصورة غدًا بسبب أعمال الصيانة، وذلك لمدة ربع ساعة تبدأ من السادسة صباحًا، وربع ساعة أخرى تبدأ من العاشرة صباحًا.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الكهرباء ستنقطع لتغيير دوائر الكهرباء، إلى أن يتم أعمال الصيانة، ثم تعاد مرة أخرى لدوائرها الأصلية.



وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء إلى أن رقم الإبلاغ عن أعطال الكهرباء هو 121.

