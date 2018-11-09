بعد تتويج الترجي على حساب الأهلي.. حصاد دوري أبطال أفريقيا

أسدل الستار على بطولة دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم والتي توج بها الترجي التونسي على حساب الأهلي المصري للمرة الثالثة في تاريخه. قدم الفريقان مستوى مميز خلال البطولة ونجحا في الوصول للمباراة النهائية والمنافسة على اللقب. كما تنافس العديد من الفرق على البطولة منذ دور المجموعات ولكن لم يحالفها الحظ وودعت البطولة، كنا تصارع العديد من اللاعبين على لقب هداف البطولة .





- خاض 16 فريق في دور المجموعات ودور الثمانية والدور قبل النهائي والمباراة النهائية 62 مباراة، سجلوا خلالها 134 هدف.





- هداف البطولة : أنيس البدري - الترجي (8 أهداف).





- أفضل 10 هدافين في البطولة، هم : أنيس البدري - الترجي التونسي (8 أهداف) وبين مالانغو نيغيتا - مازيمبي الكونغولي (7 أهداف) وحميد أحداد - الدفاع الحسني الجديدي المغربي (7 أهداف) ووليد سليمان - الأهلي المصري ( 6 أهداف) ولازاروس كامبولي - زيسكو يونايتد الزامبي(6 أهداف) وسايمون موسوفا - الدفاع الحسني الجديدي المغربي (6 أهداف) ووليد أزارو - الأهلي المصري (6 أهداف) وهشام نقاش - مولودية الجزائر (6 أهداف) ومونشو بوكاما - أول أغسطس الكونغولي (5 أهداف) وإسماعيل الحداد - الوداد المغربي (5 أهداف) .





- الترجي هو أقوى خط هجوم في البطولة، حيث سجل 19 هدف.





- تشاونشيب هو أضعف خط هجوم في البطولة، حيث لم يسجل سوى هدفين في دور المجموعات.





- الترجي هو أقوى خط دفاع في البطولة، حيث لم يدخل مرماه سوى 9 أهداف.





- مبابان سوالوز هو أضعف خط دفاع في البطولة، حيث مني مرماه ب 11 هدف في دور المجموعات.



