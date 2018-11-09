الجيش اليمني يسيطر على مستشفى 22 مايو

أعلنت قوات الجيش الوطني اليمني، مساء الجمعة، أنها سيطرت على مستشفى اتخذه الحوثيون موقعاً عسكرياً لهم في مدينة الحديدة، غربي البلاد.

وقالت مصادر عسكرية إن "قوات الجيش المشتركة سيطرت على مستشفى 22 مايو في شارع الخمسين، شرقي مدينة الحديدة، بشكل كامل إلى جانب المباني الواقعة بالقرب منه".

وأكدت المصادر أن الاشتباكات لا تزال مستمرة بين الطرفين "وسط تقدم كبير لقوات الجيش من الناحية الشرقية للحديدة".

وكان الحوثيون قد اقتحموا مستشفى 22 مايو، الثلاثاء الماضي، وتم إجلاء جميع الموظفين والمرضى منه عقب الاقتحام.

وتشتد المواجهات بين المقاومة والميليشيات في مواقع إستراتيجية داخل الحديدة، فيما يضيق الخناق على مسلحي الميليشيات الموالية لإيران.