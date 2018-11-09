بعد تتويجه باللقب الإفريقي.. تعرف على مشوار الترجي في كأس العالم للأندية 2018

توج فريق الترجي التونسي بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك بعدما تفوق على فريق الاهلي المصري بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لنهائي البطولة القارية.





وبعد تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا يصعد الترجي التونسي بشكل رسمي إلي بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في الإمارات في الفترة من 12 إلي 22 ديسمبر المقبل.





وتعتبر هذه المشاركة الثانية للترجي في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما شارك عام 2011، وحصد المركز السادس.





ويعتبر الأهلي المصري أكثر الأندية العربية مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية برصيد 5 مشاركات، وكان أفضل إنجازاته التتويج بالميدالية البرونزية عام 2006.





أما افضل انجاز عربي في بطولة كأس العالم للأندية كان من نصيب الرجاء المغربي والذي حصد المركز الثاني عام 2013.





وسيفتتح الترجي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2018 بمواجهة الفائز من مباراة العين الإماراتي وويلينجتون النيوزيلندى بطل دورى أبطال أوقيانوسيا وذلك يوم 15 ديسمبر بمدينة "العين"، وحال تأهله سيواجه بطل أمريكا الجنوبية في الدور نصف النهائي يوم 18 من نفس الشهر.





وستقام المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية يوم 22 ديسمبر في مدينة "أبوظبي".



