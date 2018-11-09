بعد خسارة اللقب الإفريقي.. كشف حساب كارتيرون مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا





خسر الأهلي تحت قيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد السقوط أمام الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في مباراة الإياب بنهائي دوري أبطال إفريقيا باستاد رادس في تونس.

ويستعرض "الفجر الرياضي" كشف حساب كارتيرون مع الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.





استهل كارتيرون مبارياته مع الأهلي بمواجهة تاونشيب البتسواني في ملعب برج العرب يوم 17 من يوليو الماضي حيث كان يتذيل الأهلي ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة قبل هذا اللقاء تحت القيادة الفنية السابقة لحسام البدري.





ونجح الفرنسي كارتيرون في قيادة الأحمر لتحقيق انتصاره الأول في دور المجموعات بثلاثية نظيفة، وفي لقاء الإياب في الـ28 من يوليو واصل الفرنسي نتائجه الجيدة بالفوز على الفريق البتسواني بهدف العملاق كوليبالي، ليقفز بالأهلي للمركز الثاني بـ7 نقاط.





وخرج الأهلي في الجولة الخامسة لتونس من أجل ملاقاة متصدر الترتيب الترجي في 17 من أغسطس الماضي، واستطاع الأهلي الفوز بهدف وليد أزارو، ليتصدر المارد الأحمر ترتيب المجموعة ويضمن تأهله لربع النهائي.





وفي ختام دور المجموعات يوم الـ28 من أغسطس، حقق كارتيرون انتصاره الرابع على التوالي في دوري الأبطال على حساب كمبالا بـ4- 3 في المباراة التي جمعتهما بملعب برج العرب، ليتأهل الأهلي لربع نهائي البطولة والتي أسفرت القرعة عن مواجهة حوريا كوناكري.





وحقق باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي تعادله الأول في دوري أبطال أفريقيا أمام حوريا كوناكري الغيني في ذهاب ربع النهائي منذ توليه الإدارة الفنية للقلعة الحمراء.





وفي لقاء العودة ، استطاع الأهلي مع كارتيرون الفوز على حوريا الغيني برباعية نظيفة.





وفي دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي في لقاء الذهاب على وفاق سطيف في برج العرب بهدفين لهدف، ثم خسر في لقاء العودة في الجزائر بهدفين لهدف سجله وليد سليمان ليصعد لمواجهة الترجي التونسي في النهائي الإفريقي.





وفي ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي مع كارتيرون على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة التي أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية.





وفي لقاء العودة في ستاد رادس بتونس، خسر الأهلي على يد الترجي بهدفين نظيفين سجلهما سعد بقير ليتوج بطل تونس بدوري الأبطال للمرة الثالثة في تاريخه.



