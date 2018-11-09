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محافظ الغربية يكشف حقيقة غرق الشوارع ببعض القرى

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 10:58 م
محافظ الغربية يكشف حقيقة غرق الشوارع ببعض القرى
المهندس هشام السعيد
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داليا الحسين
 
قال المهندس هشام السعيد محمد محافظ الغربية إنه تم رفع حالة الاستعداد لمواجهة مياه الأمطار في كافة المراكز التابعة للمحافظة تحسبًا لحدوث أمطار.

وأكد "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" مع فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أن منطقة المحلة شهدت أمطار خفيفة اليوم، نافيًا ما تردد عن غرق الشوارع في بعض القرى بسبب الأمطار.
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