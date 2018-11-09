أول تعليق من مي كساب عن مباراة الأهلي والترجي
الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 10:54 مشيماء عطية
أعربت الفنانة مي كساب عن حزنها الشديد لخسارة النادي الأهلي في المباراة المقامة حاليًا في إياب نهائي أبطال أفريقيا أمام نادي الترجي التونسي بهدف دون مقابل.
وغردت "مي" عبر حسابها بموقع
"تويتر": "أول مرة أحزن من قلبي لخسارة النادي الأهلي يارب جول".
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