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ترامب يتوجه إلى باريس للمشاركة بمئوية انتهاء الحرب العالمية

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 10:56 م
ترامب يتوجه إلى باريس للمشاركة بمئوية انتهاء الحرب العالمية
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وكالات
 

توجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، إلى باريس، للمشاركة في مراسم الاحتفال بالذكرى المئوية على انتهاء الحرب العالمية الأولى.

 

وفي حديثه للصحفيين قبل مغادرته البيت الأبيض، قال ترامب إنه "يتطلع للمشاركة في هذه المناسبة"، وأضاف ترامب: "لقد رأيت ما يعزمون القيام به، أعتقد أنه سيكون شيئاً مميزاً للغاية".

 

ويشارك حوالي 60 من قادة العالم في الاحتفالات التي يستضيفها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

 

وأشار ترامب إلى أن هذه المجموعة من الزعماء، ومنهم المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، قد صرحوا بأنهم سيكونون حريصين على الحضور "خاصة وأنهم سمعوا أن الولايات المتحدة ستكون هناك".

 

وسيلتقي ترامب ماكرون يوم غد السبت. وهناك خطط مبدئية لعقد اجتماع بين بوتين وترامب أيضاً، لكن ترامب قلل من هذا الاحتمال اليوم الجمعة.

 

وقال: "سأجتمع مع بوتين في مجموعة العشرين" في إشارة الى القمة المقرر عقدها في "بوينس إيرس"، في نهاية  نوفمبر الجاري، مضيفاً "لا أدري أننا سنرى بعضناً البعض في باريس، لكن ربما يحدث. فقد يكون هناك غداء للزعماء".

 

وعلى جدول الأعمال أيضاً، السبت، زيارة ترامب، وزوجته السيدة الأولى، ميلانيا، إلى المقبرة الأمريكية، آيسن مارن، شمال شرق باريس.

 

وسيزور ترامب مقبرة سورسنيس الأمريكية، بالقرب من باريس، يوم الأحد، الذي يوافق يوم المحاربين القدامى في الولايات المتحدة.

وتم دفن ما يقدر بـ 31 ألف أمريكي، قتلوا في الحرب العالمية الأولى، في مقابر تديرها الولايات المتحدة في أوروبا، وفقاً للجنة الأمريكية لنصب المعارك.

ومن المقرر أن يعود ترامب وزوجته إلى واشنطن يوم الأحد.

المزيد عن: مئوية انتهاء الحرب العالمية فرنسا دونالد ترامب باريس امريكا
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