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زي النهاردة بتاريخ 10 - 11 - 2018

السبت 10/نوفمبر/2018 - 12:00 ص
زي النهاردة بتاريخ 10 - 11 - 2018
حدث في مثل هذا اليوم
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*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ  10 - 11 - 2018

** أحداث

* 1444 - قوات الدولة العثمانية بقيادة السلطان مراد الثاني تتغلب على قوات الملك الصليبي فلاديسلاوس الثالث في معركة فارنا، وأدت المعركة إلى مقتل فلاديسلاوس.

* 1729 - قوات مسقط تهزم البرتغاليين وتتمكن من تحرير مدينة مومباسا.

* 1775 - تشكيل قوات مشاة البحرية الأمريكية المعروفة باسم "المارينز".

* 1891 - المخترع الأمريكي جرانفيل وودز يحصل على براءة اختراع «القطار الكهربائي» الذي ظهر للمرة الأولى في تاريخ البشرية بعد سنوات من ظهور "القطار البخاري".

* 1928 - الإمبراطور هيروهيتو يتولى عرش اليابان.

* 1952 - استقالة السكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة تريغفي لي.

* 1975 - رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقرها بمدينة نيويورك لأول مرة في تاريخ القضية الفلسطينية.

* 1975 - الأمم المتحدة تصدر "القرار رقم 3379" والذي ينص على مساواة الصهيونية بالعنصرية وذلك بعد موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

* 1994 - "مجلس قيادة الثورة في العراق" يصدر بيانًا يعلن فيه اعتراف جمهورية العراق بسيادة دولة الكويت واستقلالها السياسي، و"المجلس الوطني العراقي" يعلن بعد ذلك تأييده ومباركته لهذا الاعتراف.

* 2010 - الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب الأردني والتي شارك بها 53% من الناخبين، وكانت النتيجة فوز كبير للمستقلين وخسارة لقيادات تقليدية، ودخول 13 امرأة إلى البرلمان، 12 منهن عن طريق نظام الكوتة بالإضافة إلى نائبة فازت عن طريق التنافس الحر.

* 2011 - الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس يعين الاقتصادي لوكاس باباديموس رئيسًا للحكومة.

* 2013 - إعصار هايان يضرب الفلبين ويخلف 10 الآف قتيل على الأقل ويتجه إلى فيتنام.


** مواليد

* 745 - الإمام موسى الكاظم، سابع أئمة الشيعة الاثنا عشر.

* 1433 - شارل الجريء، دوق بيرغندي.

* 1483 - مارتن لوثر، رجل دين إصلاحي ولاهوتي ألماني وملهم الكنيسة البروتستانتية.

* 1668 - فرانسوا كوبران، موسيقي فرنسي.

* 1683 - الملك جورج الثاني، ملك بريطانيا العظمى.

* 1693 - جون بفيس، طبيب وعالم فلك إنجليزي.

* 1697 - وليم هوجرت، فنان إنجليزي.

* 1759 - فريدريش شيلر، كاتب ألماني.

* 1834 - خوسيه هرنانديز، صحفي وشاعر وسياسي أرجنتيني.

* 1880 - جيكوب إبستين، نحّات يهودي أمريكي.

* 1891 - كارل ستالينغ، ملحن وموزع موسيقي أمريكي.

* 1918 - إرنست فيشر، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1973.

* 1919 - ميخائيل كلاشنكوف، عسكري ومخترع روسي.

* 1920 - عبد الرحمن الشرقاوي، أديب وروائي مصري.

* 1925 - ريتشارد برتون، ممثل ويلزي.

* 1927 - صباح، مغنية وممثلة لبنانية.

* 1928 - إنيو موريكوني، موسيقي إيطالي.

* 1933 - رونالد إفانز، رائد فضاء أمريكي.

* 1941 - ساكاموتو كيو، مغني وممثل ياباني.

* 1942 - روبرت آنجل، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2003.

* 1944 - محمد أبو داوود، ممثل مصري.

* 1994 - عسكر آكاييف، رئيس جمهورية قيرغيزستان.

* 1947 - بشير الجميّل، قائد عسكري وسياسي لبناني انتُخب رئيسًا عام 1982 ولكنه اغتيل قبل استلامة الحكم بأيام.

* 1950 - بوب أورتن الابن، مصارع أمريكي.

* 1955 - رولان إيميريش، مخرج ومنتج سينمائي ألماني.

* 1956 - محسن بدوي، رجل أعمال وناشط سياسي وكاتب مصري.

* 1958 - هدى رمزي، ممثلة مصرية.

* 1959 - ممدوح عبد العليم، ممثل مصري.

* 1961 - يوسف المطرف، مغني كويتي.

* 1969 - ينز ليمان، لاعب كرة قدم ألماني.

* 1969 - إلين بومبيو، ممثلة أمريكية.

* 1973 - باتريك بيرغر، لاعب كرة قدم تشيكي.

* 1976 - ستيفن إيفرسن، لاعب كرة قدم نرويجي.

* 1976 - شيفكي كوكي، لاعب كرة قدم فنلندي.

* 1977 - شبنم قلي خاني، ممثلة إيرانية.

* 1977 - بريتاني ميرفي، ممثلة أمريكية.

* 1997 - عبد الله الجمعان، لاعب كرة قدم سعودي.

* 1979 - سامو زين، مغني سوري.

* 1979 - أنتوني ريفيلير، لاعب كرة قدم فرنسي.

* 1981 - محمد جراغ، لاعب كرة قدم كويتي.

* 1983 - مروة خليل، ممثلة بحرينية

* 1985 - طلال نايف، لاعب كرة قدم كويتي.

* 1986 - جوش بيك، ممثل أمريكي.

* 1989 - دانييل أدجي، لاعب كرة قدم غاني.

* 1989 - تارون إيجرتون، ممثل أنجليزي.


** وفيات

* 1290 - المنصور قلاوون، سلطان مملوكي.

* 1549 - البابا بولس الثالث، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

* 1848 - إبراهيم باشا، أمير وقائد عسكري والإبن الأكبر لوالي مصر محمد علي باشا.

* 1891 - آرثر رامبو، شاعر فرنسي.

* 1938 - مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية.

* 1968- اغتيال ناصر الحاني، أديب وأكاديمي ودبلوماسي عراقي.

* 1969 - علي أحمد باكثير، كاتب مصري.

* 1982 - ليونيد بريجنيف، سكرتير عام الحزب الشيوعي السوفييتي ورئيس مجلس السوفييت الأعلى.

* 1997 - الأمير عبد الله بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، الابن الرابع للملك سعود بن عبد العزيز آل سعود.

* 2000 - جاك شابان دلماس، رئيس وزراء فرنسا.

* 2003 - كنعان سوديندو بانانا، رئيس زيمبابوي.

* 2009 - روبرت إنكه، حارس مرمى كرة قدم ألماني.

* 2013 - هتلر طنطاوي، لواء أركان حرب مصري

* 2014 - معالي زايد، ممثلة مصرية.

* 2016 - عدي مدانات، روائي وأديب وكاتب قصة قصيرة أردني.


** أعياد ومناسبات

* يوم الثقافة في الأرجنتين في ذكرى ولادة خوسيه هرنانديز.

* يوم الأبطال في إندونيسيا.

* يوم ذكرى أتاتورك في تركيا.
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