زي النهاردة بتاريخ 10 - 11 - 2018

*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 10 - 11 - 2018





** أحداث





* 1444 - قوات الدولة العثمانية بقيادة السلطان مراد الثاني تتغلب على قوات الملك الصليبي فلاديسلاوس الثالث في معركة فارنا، وأدت المعركة إلى مقتل فلاديسلاوس.





* 1729 - قوات مسقط تهزم البرتغاليين وتتمكن من تحرير مدينة مومباسا.





* 1775 - تشكيل قوات مشاة البحرية الأمريكية المعروفة باسم "المارينز".





* 1891 - المخترع الأمريكي جرانفيل وودز يحصل على براءة اختراع «القطار الكهربائي» الذي ظهر للمرة الأولى في تاريخ البشرية بعد سنوات من ظهور "القطار البخاري".





* 1928 - الإمبراطور هيروهيتو يتولى عرش اليابان.





* 1952 - استقالة السكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة تريغفي لي.





* 1975 - رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقرها بمدينة نيويورك لأول مرة في تاريخ القضية الفلسطينية.





* 1975 - الأمم المتحدة تصدر "القرار رقم 3379" والذي ينص على مساواة الصهيونية بالعنصرية وذلك بعد موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة.





* 1994 - "مجلس قيادة الثورة في العراق" يصدر بيانًا يعلن فيه اعتراف جمهورية العراق بسيادة دولة الكويت واستقلالها السياسي، و"المجلس الوطني العراقي" يعلن بعد ذلك تأييده ومباركته لهذا الاعتراف.





* 2010 - الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب الأردني والتي شارك بها 53% من الناخبين، وكانت النتيجة فوز كبير للمستقلين وخسارة لقيادات تقليدية، ودخول 13 امرأة إلى البرلمان، 12 منهن عن طريق نظام الكوتة بالإضافة إلى نائبة فازت عن طريق التنافس الحر.





* 2011 - الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس يعين الاقتصادي لوكاس باباديموس رئيسًا للحكومة.





* 2013 - إعصار هايان يضرب الفلبين ويخلف 10 الآف قتيل على الأقل ويتجه إلى فيتنام.









** مواليد





* 745 - الإمام موسى الكاظم، سابع أئمة الشيعة الاثنا عشر.





* 1433 - شارل الجريء، دوق بيرغندي.





* 1483 - مارتن لوثر، رجل دين إصلاحي ولاهوتي ألماني وملهم الكنيسة البروتستانتية.





* 1668 - فرانسوا كوبران، موسيقي فرنسي.





* 1683 - الملك جورج الثاني، ملك بريطانيا العظمى.





* 1693 - جون بفيس، طبيب وعالم فلك إنجليزي.





* 1697 - وليم هوجرت، فنان إنجليزي.





* 1759 - فريدريش شيلر، كاتب ألماني.





* 1834 - خوسيه هرنانديز، صحفي وشاعر وسياسي أرجنتيني.





* 1880 - جيكوب إبستين، نحّات يهودي أمريكي.





* 1891 - كارل ستالينغ، ملحن وموزع موسيقي أمريكي.





* 1918 - إرنست فيشر، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1973.





* 1919 - ميخائيل كلاشنكوف، عسكري ومخترع روسي.





* 1920 - عبد الرحمن الشرقاوي، أديب وروائي مصري.





* 1925 - ريتشارد برتون، ممثل ويلزي.





* 1927 - صباح، مغنية وممثلة لبنانية.





* 1928 - إنيو موريكوني، موسيقي إيطالي.





* 1933 - رونالد إفانز، رائد فضاء أمريكي.





* 1941 - ساكاموتو كيو، مغني وممثل ياباني.





* 1942 - روبرت آنجل، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2003.





* 1944 - محمد أبو داوود، ممثل مصري.





* 1994 - عسكر آكاييف، رئيس جمهورية قيرغيزستان.





* 1947 - بشير الجميّل، قائد عسكري وسياسي لبناني انتُخب رئيسًا عام 1982 ولكنه اغتيل قبل استلامة الحكم بأيام.





* 1950 - بوب أورتن الابن، مصارع أمريكي.





* 1955 - رولان إيميريش، مخرج ومنتج سينمائي ألماني.





* 1956 - محسن بدوي، رجل أعمال وناشط سياسي وكاتب مصري.





* 1958 - هدى رمزي، ممثلة مصرية.





* 1959 - ممدوح عبد العليم، ممثل مصري.





* 1961 - يوسف المطرف، مغني كويتي.





* 1969 - ينز ليمان، لاعب كرة قدم ألماني.





* 1969 - إلين بومبيو، ممثلة أمريكية.





* 1973 - باتريك بيرغر، لاعب كرة قدم تشيكي.





* 1976 - ستيفن إيفرسن، لاعب كرة قدم نرويجي.





* 1976 - شيفكي كوكي، لاعب كرة قدم فنلندي.





* 1977 - شبنم قلي خاني، ممثلة إيرانية.





* 1977 - بريتاني ميرفي، ممثلة أمريكية.





* 1997 - عبد الله الجمعان، لاعب كرة قدم سعودي.





* 1979 - سامو زين، مغني سوري.





* 1979 - أنتوني ريفيلير، لاعب كرة قدم فرنسي.





* 1981 - محمد جراغ، لاعب كرة قدم كويتي.





* 1983 - مروة خليل، ممثلة بحرينية





* 1985 - طلال نايف، لاعب كرة قدم كويتي.





* 1986 - جوش بيك، ممثل أمريكي.





* 1989 - دانييل أدجي، لاعب كرة قدم غاني.





* 1989 - تارون إيجرتون، ممثل أنجليزي.









** وفيات





* 1290 - المنصور قلاوون، سلطان مملوكي.





* 1549 - البابا بولس الثالث، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.





* 1848 - إبراهيم باشا، أمير وقائد عسكري والإبن الأكبر لوالي مصر محمد علي باشا.





* 1891 - آرثر رامبو، شاعر فرنسي.





* 1938 - مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية.





* 1968- اغتيال ناصر الحاني، أديب وأكاديمي ودبلوماسي عراقي.





* 1969 - علي أحمد باكثير، كاتب مصري.





* 1982 - ليونيد بريجنيف، سكرتير عام الحزب الشيوعي السوفييتي ورئيس مجلس السوفييت الأعلى.





* 1997 - الأمير عبد الله بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، الابن الرابع للملك سعود بن عبد العزيز آل سعود.





* 2000 - جاك شابان دلماس، رئيس وزراء فرنسا.





* 2003 - كنعان سوديندو بانانا، رئيس زيمبابوي.





* 2009 - روبرت إنكه، حارس مرمى كرة قدم ألماني.





* 2013 - هتلر طنطاوي، لواء أركان حرب مصري





* 2014 - معالي زايد، ممثلة مصرية.





* 2016 - عدي مدانات، روائي وأديب وكاتب قصة قصيرة أردني.









** أعياد ومناسبات





* يوم الثقافة في الأرجنتين في ذكرى ولادة خوسيه هرنانديز.





* يوم الأبطال في إندونيسيا.



