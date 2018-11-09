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"الغوينم " يحق لأصحاب المركبات المتضررين المطالبة بالتعويض

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 10:48 م
الغوينم يحق لأصحاب المركبات المتضررين المطالبة بالتعويض
عبدالله الغوينم
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الفجر السعودي
 

قال الدكتور المحامي ” عبدالله الغوينم ” ، اليوم الجمعة، أنه يحق لأصحاب المركبات المتضررين التي احتُجزت في أنفاق الرياض بسبب الأمطار أو سقطت في تجمعات المياه، بطلب التعويض جرّاء ذلك.

وأضاف ” الغوينم ” في تصريحات صحفية، أنه على المتضرر القيام برفع دعوى تعويض ضد البلديات والأمانات، ويُحكم بتعويضهم ‫لأن تقصير هذه الجهات تسبب في إلحاق الضرر بهم.

وأكمل ” الغوينم ” ، من المهم أن يقوم المتضرر بتصوير سيارته الغارقة، أو بعد سحبها ويتقدم بمطالبة للدفاع المدني، وأن الخطوات السابقة يجب أن تكون قبل إصلاح المركبة، وأخيرًا يتم بعث السيارة لتقدير الضرر ” شيخ المعارض ” ، قبل أن يصدر التعويض من المالية.

واختتم ” الغوينم ” تصريحه قائلًا: ‫في حال لم يصدر تعويض أو صدر تعويض غير مناسب يمكن التقدم بدعوى للمحكمة الإدارية.

المزيد عن: عبدالله الغوينم المطالبة المركبات المتضررين التعويض الأمطار
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