"الغوينم " يحق لأصحاب المركبات المتضررين المطالبة بالتعويض

قال الدكتور المحامي ” عبدالله الغوينم ” ، اليوم الجمعة، أنه يحق لأصحاب المركبات المتضررين التي احتُجزت في أنفاق الرياض بسبب الأمطار أو سقطت في تجمعات المياه، بطلب التعويض جرّاء ذلك.

وأضاف ” الغوينم ” في تصريحات صحفية، أنه على المتضرر القيام برفع دعوى تعويض ضد البلديات والأمانات، ويُحكم بتعويضهم ‫لأن تقصير هذه الجهات تسبب في إلحاق الضرر بهم.

وأكمل ” الغوينم ” ، من المهم أن يقوم المتضرر بتصوير سيارته الغارقة، أو بعد سحبها ويتقدم بمطالبة للدفاع المدني، وأن الخطوات السابقة يجب أن تكون قبل إصلاح المركبة، وأخيرًا يتم بعث السيارة لتقدير الضرر ” شيخ المعارض ” ، قبل أن يصدر التعويض من المالية.

واختتم ” الغوينم ” تصريحه قائلًا: ‫في حال لم يصدر تعويض أو صدر تعويض غير مناسب يمكن التقدم بدعوى للمحكمة الإدارية.