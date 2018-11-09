محمد محسن: عن مباراة الأهلي والترجي: "ربنا يعدي الليلة دي على خير"
الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 09:41 مشيماء عطية
حرص الفنان الشاب محمد محسن على دعم النادي الأهلي في مباراته المقامة حاليًا في إياب نهائي أبطال أفريقيا أمام نادي الترجي التونسي.
وغرد "محسن" عبر حسابه بموقع
"تويتر": "إن شاء الله اللقب للأهلي وربنا يعدي الليلة على خير".
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