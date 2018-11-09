محمد محسن: عن مباراة الأهلي والترجي: "ربنا يعدي الليلة دي على خير"

حرص الفنان الشاب محمد محسن على دعم النادي الأهلي في مباراته المقامة حاليًا في إياب نهائي أبطال أفريقيا أمام نادي الترجي التونسي.

وغرد "محسن" عبر حسابه بموقع "تويتر": "‏‏إن شاء الله اللقب للأهلي وربنا يعدي الليلة على خير".