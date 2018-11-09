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محمد محسن: عن مباراة الأهلي والترجي: "ربنا يعدي الليلة دي على خير"

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 09:41 م
محمد محسن: عن مباراة الأهلي والترجي: ربنا يعدي الليلة دي على خير
محمد محسن
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شيماء عطية
 

حرص الفنان الشاب محمد محسن على دعم النادي الأهلي في مباراته المقامة حاليًا في إياب نهائي أبطال أفريقيا أمام نادي الترجي التونسي.

 

وغرد "محسن" عبر حسابه بموقع "تويتر": "‏‏إن شاء الله اللقب للأهلي وربنا يعدي الليلة على خير".

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