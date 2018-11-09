مشاهدة مباراة الترجي والأهلي - تغطية مباشرة (0-0)

يسيطر التعادل السلبي على نتيجة مباراة الاهلي ضد الترجي الرياضي التونسي في الشوط الأول للمباراة المقامة حاليًا علي ملعب "رادس" في تونس ضمن لقاء إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة مباراة الترجي والأهلي - تغطية مباشرة (0-0)

مشاهدة مباراة الترجي والأهلي - تغطية مباشرة (0-0)

وتصب هذه النتيجة في مصلحة الأهلي الذي يكفيه التعادل أو الفوز من أجل التتويج بلقب البطولة الافريقية، واللقب التاسع في تاريخه ومن ثم الصعود لبطولة كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه.