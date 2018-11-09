صدى- السعودية | "حساب المواطن" يكشف آلية تسجيل زوجة سجين للحصول على الدعم
الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 09:36 مالفجر السعودي
تقدم صحيفة صدى كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.
وجاء رد البرنامج مبينًا آلية تسجيل زوجة السجين للحصول على الدعم، مفسرًا: " بأنه بإمكان الزوجة التسجيل (كمستفيد رئيسي) واختيار "عائلة سجين"، وإضافة الأبناء كتابعين، ولا يتم إضافة الزوج، ولا بد من إرفاق مستند يثبت حالة السجين من المديرية العامة للسجون.
تفاعل برنامج حساب المواطن مع تساؤل من مواطنة، عبر حسابه "خدمة العملاء" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، متسائلة: ” لو أن امرأة متزوجة ولديها أربعة أطفال وزوجها مسجون وعنده سجل تجاري.. ما المطلوب لتتسلم هي وأولادها الدعم.
وجاء رد البرنامج مبينًا آلية تسجيل زوجة السجين للحصول على الدعم، مفسرًا: " بأنه بإمكان الزوجة التسجيل (كمستفيد رئيسي) واختيار "عائلة سجين"، وإضافة الأبناء كتابعين، ولا يتم إضافة الزوج، ولا بد من إرفاق مستند يثبت حالة السجين من المديرية العامة للسجون.
المصدر: صحيفة صدى
المزيد عن: محمد بن سلمان سلمان سجين زوجة دعم حساب تسجيل المواطن المملكة العربية السعودية الملك سلمان الملك السعوديه السعودية الرياض اليوم اخبار السعودية مباشر اخبار السعودية اليوم عاجل اخبار السعودية اليوم اخبار السعودية الان أخبار المملكة أخبار السعودية عاجل