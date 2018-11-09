صدى- السعودية | "حساب المواطن" يكشف آلية تسجيل زوجة سجين للحصول على الدعم

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تفاعل برنامج حساب المواطن مع تساؤل من مواطنة، عبر حسابه "خدمة العملاء" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، متسائلة: ” لو أن امرأة متزوجة ولديها أربعة أطفال وزوجها مسجون وعنده سجل تجاري.. ما المطلوب لتتسلم هي وأولادها الدعم.



وجاء رد البرنامج مبينًا آلية تسجيل زوجة السجين للحصول على الدعم، مفسرًا: " بأنه بإمكان الزوجة التسجيل (كمستفيد رئيسي) واختيار "عائلة سجين"، وإضافة الأبناء كتابعين، ولا يتم إضافة الزوج، ولا بد من إرفاق مستند يثبت حالة السجين من المديرية العامة للسجون.





المصدر: صحيفة صدى





د بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.