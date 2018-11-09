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سوء تنظيم ومنع دخول الصحفيين بحفل تامر حسني في الجامعة الأمريكية

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 09:37 م
سوء تنظيم ومنع دخول الصحفيين بحفل تامر حسني في الجامعة الأمريكية
تامر حسني
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نور طلعت
 

بدا الفنان تامر حسنى، منذ قليل حفله بالجامعة الأمريكية في التجمع الخامس وذلك علي أنغام عيش بشوقك وشهد الحفل حاله من سوء التنظيم من قبل الجهة المنظمة شركةocho  ومنع دخول الصحفيين لتغطيه الحفل، الأمر الذي أدى إلى وقوع مشارجرة بين الصحفيين والشركة المنظمة.

 

جدير بالذكر أن هذا الحفل يعد الاول لحسني عقب وعكته الصحية التي تعرض له مؤخرًا في أحباله الصوتية.

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