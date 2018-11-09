توفيق عكاشة: "مصر عمرها ما هتقع"
الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 09:35 مهدى عبدالرازق
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن مصر أول دولة تقام على الأرض، وستكون آخر دولة تزول من على وجه الأرض، مضيفا: "مصر عمرها ما هتقع، ولا تتحول لدولة فوضوية".
وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الجمعة، إلى أنه لا يمكن لطرف أو جهة آن يحدث فوضى خلاقة في مصر، مضيفا: "مصر ممكن تكون دولة فقيرة أو غنية ولكن مش هتسقط".
وانتقد تعامل البعض مع أزمات المجتمع المصري بنظام الفهلوة، معقبا: "عندما تسيطر الفهلوة فاعلم تمامًا أن السفينة رايحة في مصيبة".
وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الجمعة، إلى أنه لا يمكن لطرف أو جهة آن يحدث فوضى خلاقة في مصر، مضيفا: "مصر ممكن تكون دولة فقيرة أو غنية ولكن مش هتسقط".
وانتقد تعامل البعض مع أزمات المجتمع المصري بنظام الفهلوة، معقبا: "عندما تسيطر الفهلوة فاعلم تمامًا أن السفينة رايحة في مصيبة".
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