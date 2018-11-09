توفيق عكاشة: "مصر عمرها ما هتقع"



وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الجمعة، إلى أنه لا يمكن لطرف أو جهة آن يحدث فوضى خلاقة في مصر، مضيفا: "مصر ممكن تكون دولة فقيرة أو غنية ولكن مش هتسقط".



وانتقد تعامل البعض مع أزمات المجتمع المصري بنظام الفهلوة، معقبا: "عندما تسيطر الفهلوة فاعلم تمامًا أن السفينة رايحة في مصيبة".



قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن مصر أول دولة تقام على الأرض، وستكون آخر دولة تزول من على وجه الأرض، مضيفا: "مصر عمرها ما هتقع، ولا تتحول لدولة فوضوية".