صدى- السعودية | تنبيه.. ضباب على 8 مناطق يستمر لـ 10 ساعات
الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 09:31 مالفجر السعودي
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أصدر النظام الآلي للنظام المبكر، تنبيهات على 8 مناطق بالمملكة، لوجود تدني في الرؤية الأفقية نتيجة للضباب.
وشملت المناطق الآتي: المنطقة الشرقية، الباحة، مكة المكرمة، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، مكة المكرمة.
وأوضحت التنبيهات، أن حالة الضباب ستبدأ في الحادية عشر مساء اليوم الجمعة، وتستمر حتى التاسعة صباح غد السبت.
وفي ذات السياق، أصدر النظام تنبيهًا على منطقة القصيم؛ بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة والتي تؤدي إلى جريان السيول من العاشرة مساء اليوم، وحتى الثانية بعد منتصف الليل.
المصدر: صحيفة صدى
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