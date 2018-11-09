مباراة الاهلي بث مباشر اليوم

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بطاقة مباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم

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موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم

البطولة : دوري أبطال أفريقيا

القنوات الناقلة: بي إن سبورت 1

معلق المباراة : عصام الشوالي + علي محمد علي

ملعب المباراة: الملعب الأوليمبي (رادس)

موعد المباراة: 21:00 مساءاً بتوقيت مصر .

22:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

حكم المباراة:

يقود مباراة الأهلي والترجي التونسي تحكيميًا، الاثيوبي باملاك تيسيما (38 عامًا) باحث طبي، وحصل على الشارة الدولية عام 2011، سبق وأدار الكثير من المباريات في البطولات المختلفة سواء على مستوي الاندية أو المنتخبات، وأدار 5 مباريات سابقة للأهلي لم يخسر المارد الأحمر خلالها.

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي بث مباشر ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة 9-11-2018 في دوري أبطال أفريقيا.. شاهد المباراة من هنا بكل الجودات :