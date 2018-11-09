جماهير السويس تتابع مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا (صور)

شهدت كافتيريات ومقاهي السويس، إقبالا كبيرًا من جماهير الأهلى لمساندة فريقة أمام الترجى فى بطولة نهائي افريقيا.





كما شهدت كافتيريات كورنيش السويس، توافد الأهالى لمشاهده المباراة وبائعي أعلام الأهلى على جانب الطريق للاحتفال باليوم حال فوز الأهلى بالكأس، ومازالت الجماهير تتوافد لمتابعة المباراة.