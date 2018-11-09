6 % ارتفاع فى أسعار الغاز الطبيعي بنهاية تعاملات اليوم الجمعة

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنحو 6% خلال تعاملات اليوم الجمعة، متجهةً لتسجيل أعلى إغلاقاً في نحو عامين.





وارتفعت أسعار الخام مع توقعات أن يؤدي الطقس البارد إلى مزيداً من الطلب في الوقت الذي يشهد تراجعاً في الإمدادات.





ومع بدء الموسم الشتوي، انخفضت إمدادات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي بنسبة 17% تقريبًا عن متوسط ​​الخمس سنوات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.





وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي بأكثر من توقعات المحللين.





ولكن على أساس سنوي، هبطت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 580 مليار قدم مكعب.





وبحلول الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم ديسمبر بنحو 5.2% إلى 3.73 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعد أن سجل مستوى 3.82 دولار في وقت سابق من التعاملات وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2016.





وخلال نفس الفترة، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 0.9% إلى 70 دولاراً للبرميل.





كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم ديسمبر بنحو 1.1% إلى 59.99 دولار للبرميل.