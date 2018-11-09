بث مباشر مباراة الاهلي والترجي مجانا | مشاهدة مباراة الاهلى والترجي يلا شوت

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :-





حراسة المرمى : محمد الشناوي





خط الدفاع : محمد هاني - سعد الدين سمير - ساليف كوليبالي - أيمن أشرف





خط الوسط : حسام عاشور - عمرو السولية - وليد سليمان - ميدو جابر - إسلام محارب





خط الهجوم : مروان محسن.

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وفاز الأهلي على أورلاندو بيراتيس بنتيجة 2-0 في لقاء نهائي دوري أبطال إفريقيا في 10 نوفمبر 2013 ليتوج باللقب الثامن في تاريخه، خاصة وأن مباراة الذهاب بين الفريقين كانت انتهت بالتعادل الإيجابي.