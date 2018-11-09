بث مباشر مباراة الاهلي والترجي مجانا | مشاهدة مباراة الاهلى والترجي يلا شوت
الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 09:31 ممحمد الشيخ
بث مباشر مباراة الاهلي والترجي مجانا | مشاهدة مباراة الاهلى والترجي يلا شوت
شهد تشكيل الأهلي الاساسي تواجد لاعبان فقط كانوا ضمن كتيبة الفريق الفائز بأخر لقب لبطولة دوري أبطال إفريقيا مع المارد الأحمر عام 2013، وهما حسام عاشور ووليد سليمان.
بث مباشر مباراة الاهلي والترجي مجانا | مشاهدة مباراة الاهلى والترجي يلا شوت
بث مباشر مباراة الاهلي والترجي مجانا | مشاهدة مباراة الاهلى والترجي يلا شوت
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :-
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : محمد هاني - سعد الدين سمير - ساليف كوليبالي - أيمن أشرف
خط الوسط : حسام عاشور - عمرو السولية - وليد سليمان - ميدو جابر - إسلام محارب
خط الهجوم : مروان محسن.
بث مباشر مباراة الاهلي والترجي مجانا | مشاهدة مباراة الاهلى والترجي يلا شوت
بث مباشر مباراة الاهلي والترجي مجانا | مشاهدة مباراة الاهلى والترجي يلا شوت
وفاز الأهلي على أورلاندو بيراتيس بنتيجة 2-0 في لقاء إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا في 10 نوفمبر 2013 ليتوج باللقب الثامن في تاريخه، خاصة وأن مباراة الذهاب بين الفريقين كانت انتهت بالتعادل الإيجابي.
بث مباشر مباراة الاهلي والترجي مجانا | مشاهدة مباراة الاهلى والترجي يلا شوت
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