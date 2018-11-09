شذى حشونة تنفعل على جمهورها لهذا السبب

خرجت الفنانة ​شذى حسون​ عن صمتها وردّت على شائعة تحضيرها للزواج التي انتشرت مؤخرًا وعن إلغاء حفل زفافها قبل الموعد المحدد له بقليل.

وكتبت شذى حسون عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا جاء فيه: "زوجتوني وطلقتوني واخترتوا بكيفكم جنسية العريس ومكان الزواج والتاريخ و و و أتحدى اأي إعلامي أو شخص يطلع لقاء لي اني تكلمت عن زواجي او خطوبتي او طلاقي …. شكو شوفي؟؟؟ فيلم دراما من وحي الخيال وكل يوم اكتشف عني قصة جديدة".

وكانت شذى حسون قد ظهرت مع المخرج اللبناني جو بو عيد في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل بارك فيه لها، مشيرًا إلى أنه متواجد معها لحضور عُرسها في المغرب خلال الفترة المُقبلة.