الاهلي والترجي يلا شوت الاهلي والترجي كورة لايف الاهلي والترجي كورة ستار

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الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 09:25 ممحمد الشيخ
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بدأ فريق الترجي الرياضي التونسي بضغط هجومي مكثف على فريق الاهلي من أجل احراز هدف مبكر يزيد من فرص الفريق في تعويض خسارته في لقاء الذهاب بنتيجة 3-1 علي ملعب برج العرب.
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ويحتاج الاهلي للفوز أو التعادل في مباراة اليوم من أجل التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.
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