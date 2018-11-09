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الاهلي والترجي يلا شوت الاهلي والترجي كورة لايف الاهلي والترجي كورة ستار

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 09:25 م
الاهلي والترجي يلا شوت الاهلي والترجي كورة لايف الاهلي والترجي كورة ستار
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محمد الشيخ
 
الاهلي والترجي يلا شوت الاهلي والترجي كورة لايف الاهلي والترجي كورة ستار

بدأ فريق الترجي الرياضي التونسي بضغط هجومي مكثف على فريق الاهلي من أجل احراز هدف مبكر يزيد من فرص الفريق في تعويض خسارته في لقاء الذهاب بنتيجة 3-1 علي ملعب برج العرب.

الاهلي والترجي يلا شوت الاهلي والترجي كورة لايف الاهلي والترجي كورة ستار

ويحتاج الاهلي للفوز أو التعادل في مباراة اليوم من أجل التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

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يمكنكم متابعة بث مباشر وحصري لمباراة الاهلي والترجي عبر "الفجر الرياضي" بجميع الجودات يلاشوت كورة لايف، كورة ستار، شاهد بث مباشر مباراة الاهلي ضد الترجي اليوم.

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