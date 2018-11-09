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وزير الأشغال العامة الكويتي يتقدم باستقالته على خلفية السيول

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 09:22 م
وزير الأشغال العامة الكويتي يتقدم باستقالته على خلفية السيول
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وكالات
 
تقدم وزير الأشغال العامة الكويتي المھندس حسام الرومي، باستقالته، اليوم الجمعة.

قالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن الرومي استقال من منصبه إثر الأضرار، التي لحقت بممتلكات المواطنين والمقیمین بسبب موجة الأمطار الغزيرة التي شھدتھا البلاد.

وقال الوزير الكويتي إنه يعرب عن أسفه العميق إزاء الأضرار الكبيرة، التي لحقت بممتلكات المواطنين بسبب الأمطار، مضيفا: "الجميع يعرف أني مستجد في عملي بوزارة الأشغال العامة وقد حرصت على بذل قصارى جھدي من أجل القيام بمهام مسؤولياتي في تطویر العمل والحرص على المال العام تحت قيادة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، لتنفيذ توجیھات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.


وتابع: "أعلن تحمل مسؤوليتي الأدبية عما شهدته البلاد بسبب الأمطار وبناء عليه تقدمت باستقالتي".


وأضاف: "أعتذر لجميع المواطنين والمقیمین الذين تعرضوا للضرر".


وقال وزير الأشغال العامة الكويتي: "هناك جھود مخلصة قام بھا المسؤولون في الأجھزة الحكومیة للتعامل مع ھذا الظروف، ومحاولة تقليل حجم الأضرار إلى حدھا الأدنى".

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