ماجدة موريس: مصر ثاني دولة في العالم تعرف السينما





وقدم البرنامج الإعلامية حنان عبد الحليم، يرأس تحريره علي أبوزيدان، وإخراج سوزان حمدي.

قالت الكاتبة ماجدة موريس، الناقدة الفنية، إن واقع الفن والسينما في مصر أقل مما يفترض أن يكون عليه، موضحة أن مصر من أوائل البلاد التى صنعت السينما، وهي ثاني بلد في العالم عرف السينما بعد اختراعها في فرنسا.وأضافت "موريس"، خلال حوارها ببرنامج "ملفات" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، أن الإنتاج السينمائي في مصر يعاني معاناة شديدة، والدولة الآن لاتقدم سوى دعم يسير للسينما نحو 20 مليون جنيه من خلال المركز القومي للسينما في مصر.وتابعت، أن دخول الدولة في الإنتاج توقف منذ فترة طويلة، وكانت هناك مقترحات عام 2016 من لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان لمخاطبة الدولة بالدخول في الإنتاج، وتقدموا بها لمجلس الوزراء، واتخذ المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، عدة قرارات تمثلت في رفع قيمة الدعم من 20-50 مليون جنيه، وأن يقوم بنك الاستثمار القومي بتطوير الانتاج السينمائي بالنسبة للأفلام العسكرية والدينية والتاريخية، وحتى الآن لم تصدر لائحة هذا الدعم وتوقفت كافة هذه الجهود.ونوهت، إلى أن دخول رجال الأعمال مجال الإنتاج السينمائي لتحقيق مكاسب ليس جديد، لكنهم عليهم ان يكون دعمهم مادي فقط، وأن يتركوا تفاصيل العمل الفني للمختصين.