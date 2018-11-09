أبرز وأهم أخبار اليوم الجمعة 9-11-2018 في محافظة القليوبية

شهدت محافظة القليوبية اليوم الجمعة، مجموعة من الأحداث والقرارات والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها مايلي:حصلت بوابة 'الفجر' على صورة ضوئية من أسماء المرشحين العشرون علي منصب رئيس جامعة بنها، بعد غلق باب الترشيح الخميس الماضي.وعقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اجتماعًا مع هانم البيطار، مدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة وأعضاء المكتب الفني؛ لبحث تعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة بمدن المحافظة خصوصا بمدينة القناطر الخيرية السياحية ومدينة الخانكة الصناعية.ولقي عروسان متزوجان، منذ شهر تقريبا، مصرعهما نتيجة الاختناق بالغاز، في أثناء الاستحمام داخل المنزل بقرية المنشأة الصغرى، بكفر شكر.