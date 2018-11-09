أبرز وأهم أخبار اليوم الجمعة 9-11-2018 في محافظة القليوبية
الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 09:25 ممحمد نبيل
شهدت محافظة القليوبية اليوم الجمعة، مجموعة من الأحداث والقرارات والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها مايلي:
"الفجر" تنشر أسماء المرشحين لمنصب رئيس جامعة بنها
حصلت بوابة 'الفجر' على صورة ضوئية من أسماء المرشحين العشرون علي منصب رئيس جامعة بنها، بعد غلق باب الترشيح الخميس الماضي.
محافظ القليوبية: تخصيص 5 قطع أراضٍ بمنطقة الشروق الصناعية بالخانكة لتوفير فرص العمل للشباب
وعقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اجتماعًا مع هانم البيطار، مدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة وأعضاء المكتب الفني؛ لبحث تعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة بمدن المحافظة خصوصا بمدينة القناطر الخيرية السياحية ومدينة الخانكة الصناعية.
مصرع عروسين لاختناقهما بالغاز أثناء الاستحمام بكفر شكر
ولقي عروسان متزوجان، منذ شهر تقريبا، مصرعهما نتيجة الاختناق بالغاز، في أثناء الاستحمام داخل المنزل بقرية المنشأة الصغرى، بكفر شكر.
"الفجر" تنشر أسماء المرشحين لمنصب رئيس جامعة بنها
حصلت بوابة 'الفجر' على صورة ضوئية من أسماء المرشحين العشرون علي منصب رئيس جامعة بنها، بعد غلق باب الترشيح الخميس الماضي.
محافظ القليوبية: تخصيص 5 قطع أراضٍ بمنطقة الشروق الصناعية بالخانكة لتوفير فرص العمل للشباب
وعقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اجتماعًا مع هانم البيطار، مدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة وأعضاء المكتب الفني؛ لبحث تعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة بمدن المحافظة خصوصا بمدينة القناطر الخيرية السياحية ومدينة الخانكة الصناعية.
مصرع عروسين لاختناقهما بالغاز أثناء الاستحمام بكفر شكر
ولقي عروسان متزوجان، منذ شهر تقريبا، مصرعهما نتيجة الاختناق بالغاز، في أثناء الاستحمام داخل المنزل بقرية المنشأة الصغرى، بكفر شكر.
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