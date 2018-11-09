سبق الاستوديو التحليلي مباراة الإياب بين المارد الأحمر والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا رأي الشريف حول مدى تأثير قرارات الحكم الجزائري مهدي عبيد على نتيجة مواجهة الذهاب، التي انتهت بفوز الأهلي 3-1.





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وخلال حديث الشريف تداخل معه وائل جمعة، متهمًا إياه بتغيير رأيه في بعض الأحيان بين حديثهما في الكواليس وظهوره المباشر، وضرب مثلًا بواقعة في الموسم الماضي، حول ركلة جزاء أثارت الجدل، خلال مواجهة الذهاب بين الأهلي والوداد المغربي في نهائي البطولة ذاتها.





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وثار جدل كبير حول استحقاق المغربي وليد أزارو ركلة جزاء، قال الشريف حينها أنها غير صحيحة، وقال وائل جمعة للشريف: "لم أكن أرغب في نقل بعض الأشياء للجمهور، لكنك قلت حينها في الكواليس أنها ضربة جزاء صحيحة، ثم قلت على الهواء أنها ليست ركلة جزاء".





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ويلتقي الأهلي والترجي في إياب المواجهة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، في التاسعة مساء اليوم، بالملعب الأوليمبي في مدينة رادس التونسية، بعد مواجهة ذهاب شهدت جدلًا شديدًا حول بعض القرارات التحكيمية والأجواء التي تبعتها.





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موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الأهلي والترجي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة مساءا بتوقيت تونس، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.

كورة لايف | مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي | Yalla Shoot كورة لايف اون لاين لايف بدون تقطيع | نتيجة مباراة الأهلي