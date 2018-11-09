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مشاهدة الان مباراة نارية بين الاهلي والترجي بث حي لايف HD

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 09:19 م
مشاهدة الان مباراة نارية بين الاهلي والترجي بث حي لايف HD
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الفجر الرياضي
 
مشاهدة الان مباراة نارية بين الاهلي والترجي بث حي لايف HD
مرت 15 دقيقة من مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي، والتعادل السلبي لا يزال يسطير على أحداث اللقاء، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
مشاهدة الان مباراة نارية بين الاهلي والترجي بث حي لايف HD
وظهر الحذر على لاعبي كلا الفريقين، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب، دون تشكيل أي خطورة على أي مرمى باستثاء تصويبة يعقوبي التي ذهبت إلى أحضان محمد الشناوي حارس الأهلي.
مشاهدة الان مباراة نارية بين الاهلي والترجي بث حي لايف HD

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