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ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الأهلي والترجي التونسي والتي يستضيفها الملعب الأولمبي برادس،





وخطط الفريقان للمباراة بشكل دقيق من أجل إحراز إنجاز جديد يُضاف إلى تاريخهم، لكن ما التوقعات التي أخبر عنها عالم الفلك والأبراج لهذه المباراة؟





خبيرة الأبراج عبير فؤاد، توقعت نتائج الأداء للنادي الأهلي خلال المباراة، ووضعت في تصريحها لـ"يلا كورة"، بعض التنبؤات للاعبي الأهلي، وفقًا لمسارهم وابتعادهم أو اقترابهم من كواكب الحظ، بحسب برج كل لاعب :

كورة ستار - مشاهدة مباراة الاهلي alahly اليوم بث مباشر.. رابط مباراة الاهلي الآن HD

محمد الشناوي – برج القوس

ومواليد برج القوس موفقون اليوم الجمعة، وينعكس ذلك على حارس المرمى الذي سيستكمل مسيرة تألقه اليوم، فبمجرد انطلاق صفارة البداية سيكون لديه سرعة بديهة، كما أن وجود القمر في برجه يجعله يسيطر على الملعب، ويدفعه للتحرك بسرعة.





سعد سمير - برج الحمل

التزام القمر بمكانه داخل منزل الحظ، يجعل سعد سمير في قمة توفيقه ويحالفه الحظ المضاعف، ربما لن يحالفه الحظ فقط على الصعيد الكروي فقط بل على جميع الجوانب الحياتية.





وحظ وفير لكل من عمر السولية وأيمن أشرف وسعد سمير لأنهم ينتمون لبرج الحمل أيضًا.

كورة ستار - مشاهدة مباراة الاهلي alahly اليوم بث مباشر.. رابط مباراة الاهلي الآن HD

حسام عاشور - الحوت

على الرغم من وجود ثلاثة كواكب معاكسة لبرج الحوت، إلا أن الشمس تمنح "عاشور" طاقة قليلة، تنعكس على أداه في الملعب اليوم، ويفقد الكثير من تركيزه، لكّن الحظ سيكون بجواره وكل المشاكل ستتلاشى ولن يكون ثغرة في خط الوسط.

كورة ستار - مشاهدة مباراة الاهلي alahly اليوم بث مباشر.. رابط مباراة الاهلي الآن HD

وليد سليمان - برج القوس

لديه حظ رائع نفس حظ الشناوي في الملعب، لأن القمر وكوكب المشترى بجانب كوكب عطارد بجواره، وسرعة البديهة والمرونة في الحركة تدفعه أن يكون عاملا قويا على من حوله، ويؤثر بشكل إيجابي على نتيجة المباراة.





مروان محسن - الحوت

اليوم يعتبر مروان محسن في أحسن حالاته ويتفوق على مستواه، ومن الممكن أن يحالفه الحظ في النهاية ويكون سببا للفوز.