الشوط الأول الآن مشاهده مباراه الاهلي والترجي بث مباشر kora live | يلا كورة مباراة الاهلي اليوم مع الترجي BEiN SpoRT LIV

وأعلن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق تشكيل الاهلى للمباراة، ويضم كلا من: محمد الشناوى - محمد هانى - ساليف كوليبالى - سعد سمير - أيمن أشرف – حسام عاشور – عمرو السوليه - اسلام محارب - وليد سليمان - ميدو جابر ومروان محسن.

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بعد قليل تنطلق بعد قليل مباراة القرن والتاريخ بين الأهلي المصري والترجي التونسي في إياب نهائي أفريقيا، والتي تقام على استاد الملعب الأولمبي برادس، وكانت مباراة الذهاب انتهت لصالح الفريق المصري بثلاثة أهداف لهدف.