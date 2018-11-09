 شاهد الآن مباراة الأهلي والترجي بين ماتش HD | ماتش الأهلي والترجي كورة ستار لايف | مشاهدة نهائي أفريقيا يلا شوت لايف HD

تعرض لاعب الأهلي هشام محمد، لجرح قطعى فى الرأس استلزم خياطة بـ8 غرز بعد إصابته أثناء توجهه مع بعثة الأهلى لملعب رادس قبل مواجهة الترجى، عقب إلقاء بعض الجماهير التونسية حجارة على حافلة الأهلى.





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وكان عدد من جماهير الترجى ألقوا الحجارة على موكب الأهلى أثناء دخوله ملعب رادس، قبل انطلاق مباراة الإياب لنهائى دورى أبطال أفريقيا وتعرض هشام محمد لاعب الأهلى الذى حضر مع الفريق رغم خروجه من قائمة المباراة، للإصابة فى الرأس، كما قامت الجماهير بإشعال الشماريخ أثناء دخول الكتيبة الحمراء ملعب المباراة.





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ويواجه الأهلى نظيره الترجى التونسى فى التاسعة مساء على ملعب رادس فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا، علما بأن مواجهة الذهاب انتهب بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 3 / 1 على ملعب برج العرب.





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وأعلن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق تشكيل الاهلى للمباراة، ويضم كلا من: محمد الشناوى - محمد هانى - ساليف كوليبالى - سعد سمير - أيمن أشرف – حسام عاشور – عمرو السوليه - اسلام محارب - وليد سليمان - ميدو جابر ومروان محسن.





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موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الأهلي والترجي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة مساءا بتوقيت تونس، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.





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