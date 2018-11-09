بث حي HD يلا شوت بث مباشر | مباراة الاهلي والترجي بث مباشر الاسطورة الان, رابط مشاهدة مباراة الاهلي والترجي مباشر كورة

وكتب ابراهيم سعيد، عبر حسابه بموقع "تويتر": "أكبر خطأ فعله اليوم كارتيرون في تشكيل الأهلي، البدء بميدو جابر وإسلام محارب".

وأرجع لاعب منتخب مصر السابق، رأيه، لتشابه طريقة لعب الثنائي، مؤكدا أنه كان من الأفضل البدء بالمهاجم صلاح محسن كجناح على حساب أحدهما.

من جانبه، وجه مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ولاعب الأهلي الأسبق، نصيحة لكارتيرون قبل المباراة، وطالبه بالاهتمام بالربع ساعة الأولى منها، بجانب آخر 10 دقائق من كل شوط، للعودة بلقب دوري أبطال أفريقيا.