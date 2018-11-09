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بث bein sport - مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم 09-11-2018 اون لاين | نهائي دوري ابطال افريقيا My Kora cafe

موعد مباراة الاهلي والترجي اليوم

البطولة : دوري أبطال أفريقيا

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1

معلق المباراة : عصام الشوالي وعلي محمد علي

الساعة : 9:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 10:00 مساء بتوقيت السعودية

بث bein sport - مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم 09-11-2018 اون لاين | نهائي دوري ابطال افريقيا My Kora cafe

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بث bein sport - مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم 09-11-2018 اون لاين | نهائي دوري ابطال افريقيا My Kora cafe