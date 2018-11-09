Al_ahly جاب جول الان - الكاس في الاهلي - الاهلي والترجي - Final Africa - الشياطين الحمر - Rades Stadium - taraji dawla





وصلت حافة الفريق الاول بالنادي الاهلي الي ملعب رادس منذ قليل حيث تعرض الحافلة لتراشق بالحجارة من جانب جماهير فريق الترجي قبل المعركة المنتظرة في اياب نهائي بطولة افريقيا للاندية 2018.

Al_ahly جاب جول الان - الكاس في الاهلي - الاهلي والترجي - Final Africa - الشياطين الحمر - Rades Stadium - taraji dawla





منعت قوات الأمن التونسية جماهير الأهلي والصحفيين المكلفين بتغطية مباراة الفريق الأحمر من الدخول إلى مدرجات الملعب الأولميبي برادس.

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول الجماهير الصحفيين ومنعتهم من الدخول للمدرجات، عقب تعرض هشام محمد لاعب الأهلي للإصابة بجرح في الرأس.

ويواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي في التاسعة مساء اليوم في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



Al_ahly جاب جول الان - الكاس في الاهلي - الاهلي والترجي - Final Africa - الشياطين الحمر - Rades Stadium - taraji dawla



