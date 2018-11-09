يلا شوت alahly - مشاهدة مباراة الاهلي والترجي اليوم | بث مباشر دوري أبطال أفريقيا الآن | اهم مباريات اليوم | كورة لايف

يلا شوت - مشاهدة مباراة الاهلي والترجي اليوم | بث مباشر دوري أبطال أفريقيا الآن | اهم مباريات اليوم | كورة لايف | Al Ahly لايف









واحتسب الحكم الجزائري ركلتي جزاء للأهلي في المباراة السابقة سجلهما وليد أزارو، وسط اعتراض من الجانب التونسي على أن المهاجم المغربي تحايل على الحكم، ونال الركلتين رغم الاستعانة بتقنية الفيديو.





يلا شوت - مشاهدة مباراة الاهلي والترجي اليوم | بث مباشر دوري أبطال أفريقيا الآن | اهم مباريات اليوم | كورة لايف | Al Ahly لايف





وسيغيب أزارو غدا بعد قرار الاتحاد الإفريقي إيقافه لمباراتين على خلفية تصرفه في الذهاب. وفي حين لم يحدد الاتحاد السبب المباشر لإيقاف أزارو، يرجح أنه يعود لما ظهر عبر كاميرات البث التلفزيوني، من تعمد المهاجم تمزيق قميصه في ركلة الجزاء الثانية التي حصل عليها فريقه.









يلا شوت - مشاهدة مباراة الاهلي والترجي اليوم | بث مباشر دوري أبطال أفريقيا الآن | اهم مباريات اليوم | كورة لايف | Al Ahly لايف





وسيفتقد الأهلي أيضا الظهير المخضرم أحمد فتحي لإصابته بالفخذ في الذهاب.





يلا شوت - مشاهدة مباراة الاهلي والترجي اليوم | بث مباشر دوري أبطال أفريقيا الآن | اهم مباريات اليوم | كورة لايف | Al Ahly لايف





كشف الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، عن دعمه الكامل لفريق النادي الأهلي قبل مواجهة الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم، على الملعب الأوليمبي برادس.





يلا شوت - مشاهدة مباراة الاهلي والترجي اليوم | بث مباشر دوري أبطال أفريقيا الآن | اهم مباريات اليوم | كورة لايف | Al Ahly لايف









ويحل الأهلي ضيفًا على الترجي في إياب الدور النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد أن فاز ذهابًا بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندري.





يلا شوت - مشاهدة مباراة الاهلي والترجي اليوم | بث مباشر دوري أبطال أفريقيا الآن | اهم مباريات اليوم | كورة لايف | Al Ahly لايف





وأعلن الاتحاد عن دعمه في تدوينة عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا: "كل دعم الاتحاد المصري لكرة القدم .. وكل دعوات عشرات الملايين من جماهير الكرة المصرية.. للنادي الأهلي العريق ممثل الكرة المصرية متمنيين له التوفيق اليوم في نهائي بطولة الأندية الإفريقية الأبطال".





يلا شوت - مشاهدة مباراة الاهلي والترجي اليوم | بث مباشر دوري أبطال أفريقيا الآن | اهم مباريات اليوم | كورة لايف | Al Ahly لايف









يذكر، أن هاني أبوريدة قد توجه مساء الخميس إلى تونس لمؤازرة الأهلي في مباراته المصيرية والتي يبحث من خلالها عن الكأس التاسعة في تاريخه.



