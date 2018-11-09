أون سبورت ON SPORTS بث مباشر (الأهلي والترجي) يلا شوت KORA STAR  | مباراة الاهلي والترجي بدزن تقطيع مجانا

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عندما تشير عقارب الساعة إلي التاسعة مساءًا الجمعة الموافق الحادي عشر من نوفمبر لعام 2018، سوف تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب إستاد "رادس" في تونس، لمتابعة المواجهة المرتقبة والقمة العربية بين الأهلي المصري، وضيفه الترجي الرياضي التونسي، في لقاء اياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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وذكرت صحيفة تونسية أن مصدر مسؤول من الترجي حذر جماهير الفريق المتوجهة لملعب "رادس" اليوم من تهديدات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" والذي توعد بايقاف المباراة واهداء اللقب للأهلي، إذا حدثت أي عملية اقتحام لأرضية الملعب أو القاء الشماريخ داخله.

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أوقف الأمن التونسي الأتوبيس الخاص بنادي الترجي في منتصف الطريق، لحين مرور موكب النادي الأهلي، والمتوجه حاليا إلى الملعب الأوليمبي برادس.

وكان موكب الأهلي قد غارد منذ قليل فندق الإقامة متجها إلى الملعب الأوليبمي برادس تحت حراسة أمنية مشددة.

ويواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي في التساعة من مساء اليوم الجمعة في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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