سيول الأردن تقتل 3 أشخاص والأمن يحذر

وأضافت: "تسببت السيول في وفاة 3 مواطنين (سيدتان وطفلة) وتوقف عدد كبير من السيارات في المنطقة بعد تعطل حركة السير في المنطقة".





واستطردت: "تحركت في هذه الاثناء طائرة استطلاع جوي لتمشيط المنطقة للوقوف على آخر تطورات الوضع بها".





وحذرت وزيرة الإعلام الأردنية من أن هطول الأمطار ما زال مستمرا، مطالبة المواطنين التعامل مع الحالة الجوية بمنتهى الجدية والحرص نظرا لخطورتها وتوقع استمراها خلال اليومين المقبلين. ولفتت إلى أنه تم تأمين 60 شخصا ونقلهم في مناطق آمنه من منطقه ضبعة، وأنه تم نقل 9 أشخاص إلى مستشفى النديم، مشيرة إلى احتمال أن يكون هناك وفيات.



