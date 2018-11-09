يلا شوت - مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم | بث مباشر Al Ahly vs Al Taraji الآن | اهم مباريات اليوم | كورة لايف | HD

يلا شوت - مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم | بث مباشر Al Ahly vs Al Taraji الآن | اهم مباريات اليوم | كورة لايف





تعد نسخة دورى أبطال أفريقيا 2018 المناسبة الثانية التى تجمع الأهلي والترجى فى نهائى البطولة بعد نسخة 2012 التى فاز بها الأهلي على حساب الترجي بمجموع المباراتين، حيث تعادل فى برج العرب 1-1 وفاز فى رادس 2 -1.





يلا شوت - مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم | بث مباشر Al Ahly vs Al Taraji الآن | اهم مباريات اليوم | كورة لايف









في مواجهة نارية يلتقي فريقي الأهلي والترجي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، اليوم الجمعة 9 نوفمبر، على ملعب رادس في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات إياب الدور النهائي لبطولة دوري ابطال إفريقيا 2018.





يلا شوت - مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم | بث مباشر Al Ahly vs Al Taraji الآن | اهم مباريات اليوم | كورة لايف





مقدمة عن اللقاء:

نجح الأهلي في الفوز بمباراة الذهاب بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد، ليقطع شوطا كبيرا في الفوز باللقب، ويقترب من العودة للعب في مونديال الأندية بعد غياب 5 سنوات.





يلا شوت - مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم | بث مباشر Al Ahly vs Al Taraji الآن | اهم مباريات اليوم | كورة لايف





على الجانب الأخر أصبح الترجي التونسي مطالبا بتحقيق الفوز بفارق هدفين في مباراة اليوم من أجل الحفاظ على حظوظه في الفوز بالأميرة السمراء.





يلا شوت - مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم | بث مباشر Al Ahly vs Al Taraji الآن | اهم مباريات اليوم | كورة لايف

ويغيب عن مباراة اليوم الثلاثي المغربي وليد ازارو مهاجم الأهلي وثنائي الترجي فرانك كوم والذوادي بسبب الإيقاف.





يلا شوت - مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم | بث مباشر Al Ahly vs Al Taraji الآن | اهم مباريات اليوم | كورة لايف





ويشارك الفريق الفائز بدوري أبطال أفريقيا هذا العام في منافسات كأس العالم للأندية التي تقام في الإمارات ديسمبر المقبل.





يلا شوت - مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم | بث مباشر Al Ahly vs Al Taraji الآن | اهم مباريات اليوم | كورة لايف





تاريخ المواجهات:

وسبق وأن تواجه الفريقان 15 مرة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فاز الأهلي خلالها في ست مباريات (بما في ذلك ثلاث مرات في تونس)، وفاز الترجي في ثلاث مباريات، في حين فرض التعادل نفسه في ست مواجهات.





يلا شوت - مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم | بث مباشر Al Ahly vs Al Taraji الآن | اهم مباريات اليوم | كورة لايف





التاسعة يا أهلي :

في حالة تتويج الأهلي باللقب المرتقب سيكون هذا اللقب هو التاسع في تاريخ القلعة الحمراء، حيث سبقه 8 ألقاب جاءت في أعوام 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013





يلا شوت - مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم | بث مباشر Al Ahly vs Al Taraji الآن | اهم مباريات اليوم | كورة لايف





أرقام قياسية بالجملة:

مع اقتراب الأهلي من الفوز باللقب، هناك العديد من الأرقام القياسية التي تطارد الأهلي، حي سيصبح حسام عاشور ثالث لاعب في التاريخ يفوز بلقب دوري الأبطال في العالم بعد وائل جمعة نجم الاهلي السابق ولاعب ريال مدريد في الستينيات بينتو،وأيضا سيعادل كارتيرون رقم الثنائي محمود الجوهري وفولترون بالفوز بلقب دوري الأبطال مع فريقين مختلفين.





يلا شوت - مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم | بث مباشر Al Ahly vs Al Taraji الآن | اهم مباريات اليوم | كورة لايف





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الأهلي والترجي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة مساءا بتوقيت تونس، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.





يلا شوت - مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم | بث مباشر Al Ahly vs Al Taraji الآن | اهم مباريات اليوم | كورة لايف



