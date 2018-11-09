وتعرض هشام محمد لاعب الأهلى، الذى حضر مع مع الفريق رغم خروجه من قائمة المباراة، للإصابة فى الرأس. كما قامت الجماهير بإشعال الشماريخ أثناء دخول الكتيبة الحمراء.

ألقى عدد من جماهير الترجى التونسى الحجارة على موكب النادى الأهلى أثناء دخوله ملعب رادس، قبل انطلاق مباراة الإياب لنهائى دورى أبطال أفريقيا.

بث مباشر مباراة الاهلي والترجي Yalla Shoot | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي (مشاهدة نهائي دوري ابطال افريقيا) مباشر HD





واحتسب الحكم الجزائري ركلتي جزاء للأهلي في المباراة السابقة سجلهما وليد أزارو، وسط اعتراض من الجانب التونسي على أن المهاجم المغربي تحايل على الحكم، ونال الركلتين رغم الاستعانة بتقنية الفيديو.





بث مباشر مباراة الاهلي والترجي Yalla Shoot | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي (مشاهدة نهائي دوري ابطال افريقيا) مباشر HD





وسيغيب أزارو غدا بعد قرار الاتحاد الإفريقي إيقافه لمباراتين على خلفية تصرفه في الذهاب. وفي حين لم يحدد الاتحاد السبب المباشر لإيقاف أزارو، يرجح أنه يعود لما ظهر عبر كاميرات البث التلفزيوني، من تعمد المهاجم تمزيق قميصه في ركلة الجزاء الثانية التي حصل عليها فريقه.





بث مباشر مباراة الاهلي والترجي Yalla Shoot | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي (مشاهدة نهائي دوري ابطال افريقيا) مباشر HD





وسيفتقد الأهلي أيضا الظهير المخضرم أحمد فتحي لإصابته بالفخذ في الذهاب.





بث مباشر مباراة الاهلي والترجي Yalla Shoot | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي (مشاهدة نهائي دوري ابطال افريقيا) مباشر HD





كشف الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، عن دعمه الكامل لفريق النادي الأهلي قبل مواجهة الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم، على الملعب الأوليمبي برادس.





بث مباشر مباراة الاهلي والترجي Yalla Shoot | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي (مشاهدة نهائي دوري ابطال افريقيا) مباشر HD





ويحل الأهلي ضيفًا على الترجي في إياب الدور النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد أن فاز ذهابًا بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندري.





بث مباشر مباراة الاهلي والترجي Yalla Shoot | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي (مشاهدة نهائي دوري ابطال افريقيا) مباشر HD









وأعلن الاتحاد عن دعمه في تدوينة عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا: "كل دعم الاتحاد المصري لكرة القدم .. وكل دعوات عشرات الملايين من جماهير الكرة المصرية.. للنادي الأهلي العريق ممثل الكرة المصرية متمنيين له التوفيق اليوم في نهائي بطولة الأندية الإفريقية الأبطال".





بث مباشر مباراة الاهلي والترجي Yalla Shoot | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي (مشاهدة نهائي دوري ابطال افريقيا) مباشر HD





يذكر، أن هاني أبوريدة قد توجه مساء الخميس إلى تونس لمؤازرة الأهلي في مباراته المصيرية والتي يبحث من خلالها عن الكأس التاسعة في تاريخه.





بث مباشر مباراة الاهلي والترجي Yalla Shoot | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي (مشاهدة نهائي دوري ابطال افريقيا) مباشر HD