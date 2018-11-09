وصل فريق المارد الأحمر منذ قليل ملعب رادس لمواجهة الترجي التونسي في التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، بملعب رادس في أياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.





الآن بين سبورت 1 لايف HD | شاهد ماتش al ahly لايف | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا yalla shoot HD





وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق تشكيل الاهلي للمباراة ، ويضم ، كلاً من: محمد الشناوي - محمد هاني - ساليف كوليبالي - سعد سمير - ايمن اشرف – حسام عاشور – عمرو السوليه - اسلام محارب - وليد سليمان - ميدو جابر ومروان محسن.





الآن بين سبورت 1 لايف HD | شاهد ماتش al ahly لايف | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا yalla shoot HD





كما وصل الترجى التونسى إلى ملعب المباراة أيضا لمواجهة الأهلى فى التاسعة من مساء اليوم باستاد رادس .





الآن بين سبورت 1 لايف HD | شاهد ماتش al ahly لايف | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا yalla shoot HD





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الأهلي والترجي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة مساءا بتوقيت تونس، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.

الآن بين سبورت 1 لايف HD | شاهد ماتش al ahly لايف | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا yalla shoot HD





التشكيل المتوقع:

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي: محمد الشناوي- أحمد فتحي، وسعد سمير، وساليف كوليبالي، وأيمن أشرف- عمرو السولية، وحسام عاشور- أحمد حمودي، ووليد سليمان، وإسلام محارب- مروان محسن.





الآن بين سبورت 1 لايف HD | شاهد ماتش al ahly لايف | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا yalla shoot HD





وسيبدأ الترجي مباراة اليوم بتشكلية تضم كلاً من: معز بن شريفية فى حراسة المرمى – محمد على اليعقوبى – خليل شمام – أيمن بن محمد – سامح الدربالى – فوسينى كوليبالى – غيلان الشعلالى – سعد بقير – أنيس البدرى – يوسف البلايلى – وطه ياسين الخنيسى.





الآن بين سبورت 1 لايف HD | شاهد ماتش al ahly لايف | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا yalla shoot HD







