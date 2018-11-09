الآن بين سبورت 1 لايف HD | شاهد ماتش al ahly لايف | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا yalla shoot HD
الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 08:00 معيد طارق
الآن بين سبورت 1 لايف HD | شاهد ماتش al ahly لايف | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا yalla shoot HD
وصل فريق المارد الأحمر منذ قليل ملعب رادس لمواجهة الترجي التونسي في التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، بملعب رادس في أياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
الآن بين سبورت 1 لايف HD | شاهد ماتش al ahly لايف | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا yalla shoot HD
وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق تشكيل الاهلي للمباراة ، ويضم ، كلاً من: محمد الشناوي - محمد هاني - ساليف كوليبالي - سعد سمير - ايمن اشرف – حسام عاشور – عمرو السوليه - اسلام محارب - وليد سليمان - ميدو جابر ومروان محسن.
الآن بين سبورت 1 لايف HD | شاهد ماتش al ahly لايف | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا yalla shoot HD
كما وصل الترجى التونسى إلى ملعب المباراة أيضا لمواجهة الأهلى فى التاسعة من مساء اليوم باستاد رادس .
الآن بين سبورت 1 لايف HD | شاهد ماتش al ahly لايف | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا yalla shoot HD
موعد المباراة والقنوات الناقلة:
تنطلق مباراة الأهلي والترجي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة مساءا بتوقيت تونس، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.
الآن بين سبورت 1 لايف HD | شاهد ماتش al ahly لايف | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا yalla shoot HD
التشكيل المتوقع:
ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي: محمد الشناوي- أحمد فتحي، وسعد سمير، وساليف كوليبالي، وأيمن أشرف- عمرو السولية، وحسام عاشور- أحمد حمودي، ووليد سليمان، وإسلام محارب- مروان محسن.
الآن بين سبورت 1 لايف HD | شاهد ماتش al ahly لايف | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا yalla shoot HD
وسيبدأ الترجي مباراة اليوم بتشكلية تضم كلاً من: معز بن شريفية فى حراسة المرمى – محمد على اليعقوبى – خليل شمام – أيمن بن محمد – سامح الدربالى – فوسينى كوليبالى – غيلان الشعلالى – سعد بقير – أنيس البدرى – يوسف البلايلى – وطه ياسين الخنيسى.
الآن بين سبورت 1 لايف HD | شاهد ماتش al ahly لايف | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا yalla shoot HD
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