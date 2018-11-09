عاجل HD .. انطلاق مباراة الاهلي والترجي اليوم مشاهدة لايف بث مباشر HD
الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 08:03 م
عاجل HD .. انطلاق مباراة الاهلي والترجي اليوم مشاهدة لايف بث مباشر HD
خصصت قوات الأمن التونسية عدد من الطائرات الهيلكوبتر لتأمين بعثة الأهلي اثناء دخولها ملعب رادس.
عاجل HD .. انطلاق مباراة الاهلي والترجي اليوم مشاهدة لايف بث مباشر HD
ووصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الملعب الأوليمبي برادس في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
عاجل HD .. انطلاق مباراة الاهلي والترجي اليوم مشاهدة لايف بث مباشر HD
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