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تريزا ماي: لن يكون هناك "استفتاء ثان" بشأن خروج بريطانيا

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 08:03 م
تريزا ماي: لن يكون هناك استفتاء ثان بشأن خروج بريطانيا
تريزا ماي
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وكالات
 

قال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، إنه لن يتم إجراء أي استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

 

وأوضح مكتب رئيسة الوزراء، اليوم الجمعة: "لن يكون هناك "استفتاء ثان" بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تحت أي ظرف من الظروف، بحسب وكالة "رويترز".

 

وجاء بيان مكتب رئيسة الوزراء البريطانية عقب استقالة جون جونسون، وزير المواصلات البريطاني، ومطالبته بإجاء استفتاء ثان بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

 

وأجرت بريطانيا استفتاء للخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016 وجاءت نتائجه بتأييد الخروج من الاتحاد الأوروبي فيما عرف اختصارا بـ"بريكست".

 

وكان الاستفاء واحدة من أكبر الإجراءات الديمقراطية في تاريخ بريطانيا، بحسب "رويترز".

 

يذكر أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، في حاجة إلى الاتفاق بشكل نهائي على شروط "الطلاق" في موعد لا يتجاوزنوفمبر الجاري، من أجل تمرير الاتفاق بشأن انسحاب البلاد من الاتحاد واستخلاصه جميع التصديقات اللازمة.

المزيد عن: خروج بريطانيا تريزا ماي بريطانيا الاتحاد الاوروبي
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