بدأت الآن .. مشاهدة مباراة الاهلي يوتيوب HD| الاهلي والترجي لايف في البطولة الافريقية | شاهد Al Ahly الآن

حرصًا من بوابة الفجر على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، نقدم لكم البث المباشر لمباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا .





تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً على الملعب الأولمبي برادس، بإدارة تحكيمية للاثيوبي تسيمبا باملاك، وتنقل عبر قناة Bein sport hd1 بصوت المعلقين عصام الشوالي، وعلي محمد علي .





يدخل الأهلي مواجهة اليوم بحثًا عن





تحقيق نتيجة إيجابية تقوده إلى انتزاع لقب دوري أبطال أفريقيا، الغائب عن دولاب بطولات القلعة الحمراء منذ عام 2013 .

وكان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على الترجي التونسي في لقاء الذهاب بثلاثية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية





ويدخل الأهلى المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى ..محمد الشناوى . خط الدفاع ..محمد هانى - ساليف كوليبالى - سعد سمير - أيمن أشرف . خط الوسط ..حسام عاشور – عمرو السولية - إسلام محارب - وليد سليمان - ميدو جابر . خط الهجوم ..مروان محسن.



الجمعة الماضي. واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تشكيل فريقه لمواجهة الترجي اليوم، وهم: محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه محمد هاني، وسعد سمير، وساليف كوليبالي، وأيمن أشرف، وفي خط الوسط عمرو السولية، وحسام عاشور، وفي الأمام إسلام محارب، ووليد سليمان، وأحمد حمودي، ومروان محسن. على الجانب الآخر يتطلع الترجي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم اللقب لصالحه، مستغلًا الهدف الذي سجله في شباك الأهلي في مباراة الذهاب.



