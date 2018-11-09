رابط يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر YALLA SHOOT
الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 08:00 م
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وجه الأنجولي جيلبرتو لاعب الأهلي السابق رسالة إلى لاعبي الفريق الأحمر، قبل مواجهة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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ونشر جيلبرتو فيديو له على حسابه بموقع التواصل "تويتر" قال فيه :"إلى اللاعبين والجماهير اختبار كبير ينتظرنا أمام الترجي”.
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وأضاف “أعرف أن الأهلي فاز في اللقاء الأول 3-1 لأن كل اللاعبين قدموا مباراة جيدة وكان طموحهم مرتفع، وأعرف أن المباريات في تونس دائما ما تكون صعبة لكنني أعي أن كل اللاعبين لديهم عقليات كبيرة تطمح للفوز”.
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