رابط يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر YALLA SHOOT

وجه الأنجولي جيلبرتو لاعب الأهلي السابق رسالة إلى لاعبي الفريق الأحمر، قبل مواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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ونشر جيلبرتو فيديو له على حسابه بموقع التواصل "تويتر" قال فيه :"إلى اللاعبين والجماهير اختبار كبير ينتظرنا أمام الترجي”.

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وأضاف “أعرف أن الأهلي فاز في اللقاء الأول 3-1 لأن كل اللاعبين قدموا مباراة جيدة وكان طموحهم مرتفع، وأعرف أن المباريات في تونس دائما ما تكون صعبة لكنني أعي أن كل اللاعبين لديهم عقليات كبيرة تطمح للفوز”.