أرسنال يراقب صفقة برازيلية رائعة

يسعى مسؤولو نادي أرسنال الإنجليزي لتدعيم خط وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، أملًا في مواصلة الانتصارات والمنافسة على البطولات.





وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن إلى الأرسنال يُراقب البرازيلي إيريك دوس سانتوس الشهير بـ"راميريز"، البالغ من العمر 18 عامًا، ويلعب في صفوف نادي باهيا البرازيلي.





وأرسل أرسنال كشافيه لمراقبة البرازيلي الشاب راميريز في 6 مرات سابقة، وشارك اللاعب مع الفريق الأول 9 مرات فقط في الدوري، بالإضافة إلى مرتين في كأس سود أمريكانا.





وأكدت صحيفة "جلوبو سبورت" البرازيلية، أن أرسنال يُعد الفريق الأقرب لضم راميريز في الميركاتو الشتوي المقبل، إلا أن النادي البرازيلي سيحاول الاحتفاظ باللاعب الشاب خلال الفترة الحالية بأي طريقة.



